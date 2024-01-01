Максим Артамонов Новый собственник получил имущественный комплекс пермского завода Дзержинского В декабре прошлого года предприятие было куплено АО «НПО «Курганприбор» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) и руководство АО «НПО «Курганприбор»» подписали акт приёма-передачи имущественного комплекса предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Следующий шаг — передача госконтрактов и перевод персонала.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце декабря в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве была опубликована запись о заключении договора продажи имущественного комплекса ЗиДа акционерному обществу «Научно-производственное объединение «Курганприбор» за 725 млн руб.

АО «НПО «Курганприбор» производит капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота; взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения.

В НПО трудятся 2,3 тыс. сотрудников, а объём производства превышает 4 млрд руб.

«Курганприбор» контролируется семьёй сенатора Сергея Мурадова. Эта компания тесно связана с холдингом «Технодинамика», который позиционируется как часть «Ростеха».

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