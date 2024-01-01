Андрей Стрельцов «Молот» проиграл ХК «Тамбов» Это второе домашнее поражение «молотобойцев» подряд Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье»

В понедельник в рамках очередного тура ВХЛ ХК «Молот» встречался в Перми с хоккеистами ХК «Тамбов». Подопечные Павла Зубова занимали первое место в турнирной таблице, гости борются за попадание в 16 сильнейших команд Лиги. Пермский клуб вел в счёте два периода — 1:0. Гол забил Максим Игнатович. Однако в третьей двадцатиминутки, гости сумели забросить вначале в большинстве, а затем уже ловили хозяев на контратаках. Итог поединка 1:5.

«Проиграли с таким счётом, значит моя вина, тренерского штаба. Не достучались, хотя вчера собрание было такое серьезное, с генеральным директором. Сейчас будем думать по составу и по изменениям, потому что беспокоит, что у нас нападающие уже вторую игру не забивают. Паники никакой нет, хочу болельщиков успокоить. Поэтому будем выбираться. Как забрались туда, так и выберемся. Как говорили в фильме «Каждое воскресенье»: либо мы победим всей командой, либо умрем поодиночке», — так прокомментировал исход встречи главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Следующую игру «Молот» вновь проведет в родных стенах против саратовского «Кристалла».

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