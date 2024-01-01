Андрей Стрельцов «Парма» забронировала себе место в плей-офф Это стало известно после победы пермской команды в Минске Поделиться Твитнуть

В гостевом поединке первого этапа чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» крупно обыграла БК «Минск». Поединок завершился со счётом 88:59. Стоит отметить, что соперник не был силён. В 25 матчах турнире белорусская команда потерпела 25 поражений.

Первая четверть прошла в равной борьбе — 20:18. К большому перерыву пермская баскетбольная команда упрочила своё преимущество до 13 очков. По итогам третьей десятиминутки это преимущество увеличилось ещё на девять очков. В конце концов команды просто доигрывали матч, и главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал поиграть на площадке молодёжи.

Центровой Ричард Соломон стал самым результативным игроком в составе победителей. На его счету 21 очко.

Эта победа гарантировала пермскому клубу место в первой шестерке команд чемпионата на втором этапе турнира участие в плей-офф.

4 февраля «Парма» сыграет на своей площадке с БК «Самара».

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