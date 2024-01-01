Алёна Бронникова Спорткомплекс «Энергия» в Перми получил разрешение от Ростехнадзора Нарушений обязательных требований не выявлено Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В результате осмотра энергопринимающих установок спорткомплекса «Энергия» в Перми специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Западно-Уральское управление Ростехнадзора провело осмотр энергопринимающих установок нового здания многофункционального спорткомплекса «Энергия» в Перми. Объект соответствует требованиям проектной документации, нарушений обязательных требований не выявлено. Застройщику выданы разрешения на допуск в эксплуатацию объекта», — сообщает Ростехнадзор.

В пресс-службе ведомства отмечают, что энергопринимающие установки обеспечат безопасной энергией четырёхэтажное здание общей площадью более 29 тыс. кв. м. В нём расположены два универсальных спортивных зала — среди них первый в регионе зал для гандбола. Также здесь откроются бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажёрный и фитнес-залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле будут обустроены три теннисных корта. На территории разместятся стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны.

Планируется, что объект станет тренировочной базой и площадкой для выступлений гандбольного клуба «Пермские медведи» и волейбольного клуба «Кама». На «Энергии» можно будет заниматься восемью видами спорта.

В декабре сообщалось, что готовность объекта составляла 95%. По информации краевого Минспорта, открытие планируется до конца первого квартала 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.