Готовность спорткомплекса «Энергия» в Перми составляет 95% Подрядчик приступил к отделке помещений и укладке спортивного паркета Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал строительство универсального спортивного комплекса «Энергия», который является одним из приоритетных и реализуется в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас краевые власти оценивают готовность объекта на 95%. Подрядчик — пермская компания «Стройуниверсал-Парма» — завершил все строительно-монтажные работы и приступил к установке необходимого оборудования, отделке помещений и укладке спортивного паркета.

В четырёхэтажном здании многофункционального спортивного комплекса расположены два универсальных спортивных зала — среди них первый в регионе зал для гандбола. Также там будет бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажёрный и фитнес-залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле будут обустроены три теннисных корта. На территории спорткомплекса разместятся стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны.

Спортивный объект станет тренировочной базой и площадкой для выступлений гандбольного клуба «Пермские медведи» и волейбольного клуба «Кама». На «Энергии» можно будет заниматься восемью видами спорта.

По информации краевого Минспорта, открытие объекта планируется до конца первого квартала 2024 года.

Спорткомплекс, площадь которого составляет около 17 тыс. кв. метров строится на ул. Советской, 100. Возведение объекта начались в январе 2022 года. Стоимость объекта — более 2 млрд руб. Из них 220 млн руб. выделено из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ.

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