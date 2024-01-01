В Перми растёт заболеваемость коронавирусом За неделю за медпомощью обратились 205 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 22 по 28 января 2024 года в Пермском крае выявлено 329 новых случаев заболевания COVID-19 (12,6 на 100 тысяч населения), при том 62% из них (205 случаев) зарегистрировано в Перми. С начала пандемии на территории Прикамья выявлено 501051 подтверждённых случаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей (15-21 января) число заражений несколько увеличилось в Перми (+33) и уменьшилось в целом по краю (-25).

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 19 января правительство Пермского края приступило к исполнению комплексного плана противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. План был принят в связи с превышением еженедельного порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в полтора раза. По данным на последнюю неделю, эпидемический порог в крае превышен среди совокупного населения на 61,5%.

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