Екатерина Артёмова Квартиры в новостройках в Перми с начала года подорожали на 3,9% Средняя цена сейчас составляет 6,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость квадратного метра в новостройке в Перми с начала января выросла на 3,6%, достигнув 128,3 тыс. руб. Общая цена квартиры в новом доме за месяц увеличилась на 3,9% и сейчас составляет 6,5 млн руб. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».

По сравнению с январём 2023 года цена квадратного метра в новостройке в Перми выросла на 18,7%, а общая цена квартиры — на 15,3%.

В общей сложности «квадрат» квартир в строящихся домах подорожал в январе в 62 городах РФ, подешевел в семи, остался неизменным в одном городе. Цена предложения квартиры возросла в 56 городах, снизилась в 13, осталась прежней в одном. Наиболее интенсивное удорожание первичного жилья наблюдается в Череповце, где стоимость квадратного метра в новостройке за месяц выросла на +7,7%, а цена квартиры — на 8,6%.

Ранее Пермьстат опубликовал данные об объёмах жилищного строительства в Пермском крае в 2023 году. Всего в регионе за прошлый год предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками было сдано в эксплуатацию 23 573 квартиры общей площадью 1 млн 927,7 тыс. кв. метров.

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