Алёна Бронникова Администрацию Кудымкара снова уличили в нарушении закона о защите конкуренции Пермское УФАС вынесло предупреждение Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС вновь выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях администрации Кудымкара при определении подрядчика для организации пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что администрация Кудымкара нарушила порядок определения перевозчика, работающего на муниципальном маршруте №9 "Кирзавод — с. Пешнигорт", создав преимущественные условия деятельности определённой организации. Это могло привести к ограничению конкуренции на местном рынке пассажирских перевозок», — информирует региональное УФАС.

По данному факту антимонопольщики вынесли предупреждение. Чтобы устранить сложившуюся антиконкурентную ситуацию, администрацию обязали прекратить действие выданного подрядчику свидетельства об осуществлении перевозок. Требования должны быть исполнены до 19 февраля.

Отмечается, что в прошлом году мэрия уже дважды неправомерно выдавала свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту № 9 ООО «Автокомфорт» в обход закона о контрактной системе, без проведения конкурентных процедур. Ранее сообщалось, что таким образом были определены победители по восьми местным маршрутам.





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