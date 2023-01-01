Алёна Бронникова Мэрии Кудымкара грозят штрафы за нарушение закона о защите конкуренции Автобусные перевозки по восьми местным маршрутам были организованы без проведения конкурса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выбирая подрядчиков для организации пассажирских перевозок в автобусах на муниципальных маршрутах в Кудымкаре, местная администрация нарушила законодательство о защите конкуренции. Это грозит ей штрафами. Как рассказала замруководителя Пермского УФАС Анастасия Белова на пресс-конференции ведомства, власти заключили контракты с перевозчиками без проведения конкурентных процедур.

Минуя закон о контрактной системе, администрация определила победителей конкурса по восьми маршрутам. Как уточняет пресс-служба ведомства, речь идёт об автобусах № 6, который следует от Заболотной до с. Ёгва, № 7 - от д. Кекур до интерната, № 8 - от д. Остапова до Спортивной, № 8а - от д. Остапова до аэропорта, № 9 - от Кирзавода до д. Пешнигорт, № 10 - от д. Лопатина до д. Степанова, № 21 - от д. Кожина до д. Поносова и № 21а от д. Кожина до д. Ваганова.

Сотрудники Пермского УФАС также установили, что власти специально ограничили круг участников конкурса, указав единственный возможный способ подачи заявки по конкретному адресу. Обратиться можно было только по обозначенному адресу в Кудымкаре, хотя конкурс должен проводиться на открытой электронной площадке, заявки на который направляются в электронной форме. Это позволяет выбрать лучшие ценовые предложения и условия исполнения. По двум из восьми маршрутов заявился один участник.

В действиях мэрии Кудымкара ведомство признало нарушение Закона о защите конкуренции. Виновникам грозит административная ответственность и штрафные санкции.





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