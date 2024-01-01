Рейс Пермь-Москва пришлось прервать из-за отказа автопилота Поделиться Твитнуть

самолёт h25b / фото: bigfoto.top

В воскресенье, 28 января, в 20 час. 42 мин. по московскому времени командир воздушного судна H25B доложил диспетчерам о том, что принял решение вернуться на аэродром вылета в Пермь из-за отказа автопилота. Посадка в 21.02 (мск) прошла благополучно. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Самолёт бизнес-класса компании «Скайкоптер» (SCG) выполнял рейс во Внуково (Москва).

Компания SCG основана в Санкт-Петербурге в 2020 году, является международным авиационным оператором, оказывающим услуги от организации чартеров частных самолетов и трансферов на вертолетах, до комплексных управлений авиационной инфраструктурой и воздушными судами. В настоящее время управляет флотом, состоящим из 8 вертолётов и 3 самолётов. SCG оказывает постоянную воздушную поддержку различным коммерческим и государственным структурам по регионам присутствия.

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