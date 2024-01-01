Алёна Бронникова В Перми осуждён грабитель, сделавший жертве непристойное предложение в обмен на телефон Суд отправил его в колонию на 3,5 года Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми вынесли приговор мужчине, который забирался в квартиры первых этажей через окна и похищал имущество. Свердловский районный суд Перми назначил ему 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По информации ведомства, в августе 2023 года злоумышленник похитил телефон, лежащий на подоконнике одной из квартир первого этажа в доме по ул. Чкалова, порвав для этого москитную сетку. Через некоторое время он вернулся и сделал хозяйке квартиры непристойное предложение в обмен на гаджет. Женщина отказала ему, после чего мужчина скрылся. Пострадавшая обратилась в местный отдел полиции с заявлением о грабеже.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали гражданина. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Перми, проведший более 15 лет в местах лишения свободы», — информирует пресс-служба Свердловского райсуда.

Позже выяснилось, что после первого ограбления мужчина залез в ещё одну квартиру, расположенную на первом этаже дома по ул. Льва Шатрова. Внутрь он проник также через открытое окно и попытался снять со спавшей владелицы жилья серьги. Женщина проснулась, изделие, которое снимал налётчик, надломилось, и мужчина с оставшимся кусочком украшения сбежал с места преступления, похитив лежащий на столе телефон.

Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ (габёж). Приговор был вынесен судом с учётом неотбытой части наказания за совершённое ранее преступление и вступил в силу.

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