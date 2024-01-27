Пермский край занял третье место в ПФО по реализации общественных проектов для молодёжи Всего в проекты было вовлечено более 33,5 молодых людей из Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Пермский край занял третье место в общем рейтинге реализации общественных проектов для молодёжи среди субъектов Приволжского федерального округа в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Всего в 2023 году в общественные проекты ПФО было вовлечено 33 580 молодых людей, проживающих на территории региона.

Общественные проекты ПФО — это комплексная система мероприятий для всестороннего развития и поддержки детей и молодёжи, объединяющая 14 проектов по пяти направлениям: интеллектуальное, культурно-творческое, социальное, спортивное, военно-патриотическое.

Пермский край в прошлом году показал хорошие результаты в спортивной сфере. В частности, команда из Прикамья заняла второе место по итогам проведения спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» и третье место в окружном финале юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Также две команды из региона заняли призовые места на всероссийском этапе соревнований «Золотая шайба». Кроме того, в столице региона был проведен окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, где Пермский край признан победителем общекомандного зачёта. В рамках творческой деятельности делегация региона «привезла» призовые места с танцевального фестиваля «iВолга Батл».

Несколько окружных этапов общественных проектов были включены в событийную линейку «Пермь-300», например, финальный сезон фестиваля «Театральное Приволжье».

В этом году на территории Прикамья снова пройдут финальные этапы ряда проектов. Так, в Чайковском состоится финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд девушек, а в Перми будут проходить окружной Суперфинал турнира по баскетболу 3х3 среди студентов вузов, финал турнира по следж-хоккею и финальных этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников.

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