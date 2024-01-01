В Пермском крае мужчина на глазах ребёнка выбросил с пятого этажа кота и щенка Собака погибла Поделиться Твитнуть

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Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя неоднократно судимого завершено сотрудниками следственного отдела межмуниципального отдела МВД России в Кунгуре Пермского края. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего».

Как сообщили в пресс-службе краевого управления полиции, в ноябре прошлого года местная жительница обратилась в полицию с заявлением на сожителя, который сбросил с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже, кота и щенка. Собака после падения от полученных травм скончалась.

В ходе следствия было установлено, что жестокие действия в отношении животных были совершены при отягчающих обстоятельствах — на глазах малолетнего ребенка. Было также установлено, что в момент противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допросов он объяснил, что совершил преступление из-за обиды на свою сожительницу.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Новый компаньон» также писал, что в с. Фролы Пермского МО неизвестный на улице напал на домашнюю собаку, нанеся ей шесть ножевых ударов, после чего скрылся. Ранее в Прикамье осудили женщину, которая избила до смерти кошку в присутствии детей. Суд приговорил виновную к 1,5 годам исправительных работ с удержанием части заработка.

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