В Пермском крае живодёр 6 раз ударил ножом собаку и скрылся Поделиться Твитнуть

В с. Фролы Пермского МО неизвестный на улице напал на домашнюю собаку, нанеся ей шесть ножевых ударов, после чего скрылся. Информация об этом инциденте была опубликована в телеграм-канале 26 января.

Известно, что собака находилась без присмотра своих хозяев на улице. По всей видимости, владельцы практикуют самовыгул. Автор сообщения отметил, что питомец был доставлен в ветеринарную клинику для операции и сейчас находится под наблюдением врачей. Хозяин в то же время пытается найти человека, который нанёс травмы собаке.

МВД по Пермскому краю прокомментировало ситуацию изданию perm.aif.ru, заявив, что началась проверка по факту размещения в сети информации о произошедшем.

Напомним, недавно в Пермском крае осудили женщину, которая избила до смерти кошку в присутствии детей. Это случилось в подъезде одного из домов в Кунгуре. Суд приговорил виновную к 1,5 годам исправительных работ с удержанием части заработка.

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