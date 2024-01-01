Алёна Бронникова В Прикамье начался приём заявок на дистанционное участие в выборах президента Выборы пройдут в марте Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 29 января открылся приём заявлений об участии в президентских выборах 2024 года путём дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по местонахождению через механизм «Мобильный избиратель». Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

«Начался приём заявлений о включении в список избирателей по местонахождению ("Мобильный избиратель"). Также жители Пермского края могут подать заявление об участии в ДЭГ», — информирует ведомство.

Механизм «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать за кандидата не по месту регистрации. Для этого необходимо заранее подать заявление по местонахождению через портал Госуслуг, в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или МФЦ c 29 января по 11 марта или в участковой избирательной комиссии (УИК) c 6 по 11 марта.

Для дистанционного участия можно подать заявление на Госуслугах или портале ДЭГ и в дни выборов проголосовать онлайн. Заявки принимаются до 11 марта.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. В декабре Центризбирком России принял решение о применении ДЭГ в 29 регионах страны. В их число вошёл и Пермский край. Проголосовать за кандидата жителям Прикамья можно будет удалённо, без посещения избирательного участка.





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