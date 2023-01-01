Алёна Бронникова С 29 января начнётся приём заявок от пермяков на участие в президентских выборах дистанционно Заявки принимаются до 11 марта Поделиться Твитнуть

Центральная избирательная комиссия России приняла решение о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах в 2024 году в некоторых регионах страны. В их число вошёл и Пермский край, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Проголосовать за кандидата жителям Прикамья можно будет удалённо, без посещения избирательного участка. Для этого нужно будет заранее, с 29 января по 11 марта, подать соответствующую заявку на портале «Госуслуги», а в один из дней проголосовать при помощи любого устройства, подключённого к интернету.

В ноябре 2023 года в Пермском крае проходило тестирование системы ДЭГ. По числу заявившихся и проголосовавших в ходе тестирования Пермский край вошёл в число лучших регионов по стране и занял 11 место среди 88 регионов. Участие приняли 61 943 человека.

В сентябре на территории Пермского края впервые наравне с традиционным голосованием ДЭГ применялся во время трёхдневных выборов в местные парламенты. Заявки на участие в нём подали 9706 избирателей.

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