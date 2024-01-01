Екатерина Артёмова Из-за аварии на водозаборе несколько домов в Перми остались без воды Сейчас идут аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

В связи с произошедшей утром аварией на Большекамском водозаборе и возникших из-за неё повреждений на сети в Мотовилихинском районе Перми временно отключено водоснабжение в нескольких многоквартирных домах. Об этом сообщили в ООО «Новогор-Прикамье».

По информации на сайте компании, в настоящий момент из-за аварийно-восстановительных работ отсутствует водоснабжение по следующим адресам: ул. Розалии Землячки, 12; ул. Лебедева, 29; ул. Анри Барбюса, 43; ул. Дружбы, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 24; ул. Тургенева 18/2 и 18/3; ул. КИМ, 86, 88, 90, 92, 94, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115. К домам организован подвоз воды.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сегодня в 07:02 произошла аварийная остановка насосной станции Большекамского водозабора. В 08:20 работа станции была восстановлена, но перебой привёл к технологическим сбоям на сети водоснабжения в Мотовилихинском районе с подтоплением территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.