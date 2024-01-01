Екатерина Артёмова В Перми произошла авария на Большекамском водозаборе Перебой в работе насосной станции привёл к технологическим сбоям и подтоплениям Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

Сегодня утром в Перми произошло аварийное отключение агрегата на Большекамском водозаборе, из-за чего было понижено давление в системе водоснабжения многоквартирных домов в части Мотовилихинского и Ленинского районов. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

В ООО «Новогор-Прикамье» уточнили, что сегодня в 07:02 произошла аварийная остановка насосной станции Большекамского водозабора, из-за которой вода в Мотовилихинский район подавалась с пониженным давлением. В 08:20 работа станции была восстановлена, но перебой привёл к технологическим сбоям на сети водоснабжения в Мотовилихинском районе с подтоплением территории.

«Для локализации утечек сотрудники «Новогора» проводят локальные отключения и переключения на сети, чтобы сохранить водоснабжение у потребителей», — пояснили в компании.

Если потребуется отключение воды у жителей, в «Новогор-Прикамье» сообщат об этом дополнительно.

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