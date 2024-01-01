Из-за ДТП на улице Мира в Перми автобусы пущены в объезд Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми автобусы №3, 13, 27, 40, 55 и 62 объезжают участок ул Мира от ул. Одоевского до ул. Советской Армии. При движении в сторону центра (ул. Стахановской) они сворачивают на ул. Одоевского, следуют по ш. Космонавтов и возвращаются на ул. Мира по ул. Советской Армии. Об этом сообщили в дептрансе.

В ведомстве пояснили, что причина ДТП — столкновение транспорта в районе перекрёстка ул. Мира и ул. Братьев Игнатовых.

В городских пабликах появилась информация, что там столкнулись автобусы и травмирована одна женщина-пешеход.

На «Яндекс.Картах» отмечены две аварии на данном участке.

В ГИБДД информацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что прокуратура Березников взяла на контроль проверку, которую проводят органы внутренних дел по факту дорожного-транспортного происшествия, в результате которого пострадали пятеро девочек-подростков.

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