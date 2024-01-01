Прокуратура взяла на контроль ДТП с пятью пострадавшими детьми в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Прокуратура Березников взяла на контроль проверку, которую проводят органы внутренних дел по факту дорожного-транспортного происшествия в городе Березники Пермского края, в результате которого пострадали пятеро девочек-подростков.

«Надзорный орган даст правовую оценку законности принятого правоохранительными органами решения, а также соблюдения требований безопасности дорожного движения и дорожной деятельности в зимний период», — говорится в сообщении пресс-службе надзорного органа.

По предварительной информации, ДТП случилось вечером 27 января на перекрёстке улиц Ломоносова и Юбилейной.

Водитель автомобиля «Лада Веста», пытаясь уйти от столкновения с автомобилем «Рено Логан», наехал на детей, стоящих недалеко от края проезжей части, на тротуаре.

Вследствие инцидента двое несовершеннолетних были госпитализированы в клиническую больницу им. Академика Вагнера с травмами различной степени тяжести, остальным была оказана разовая медицинская помощь на месте аварии.

Ранее в ГИБДД сообщали, что одна из пострадавших была отпущена из больницы и переведена на амбулаторное лечение.

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