В Пермском крае легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил пятерых детей Одна несовершеннолетняя госпитализирована Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Березниках Пермского края 27 января около 19 часов 40 минут. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

По предварительной информации, на перекрёстке улиц Ломоносова и Юбилейной водитель автомобиля «Лада Веста», уходя от столкновения с автомобилем «Рено Логан», допустил наезд на стоящих на тротуаре пешеходов.

В результате аварии пострадали пять девочек 2007-2009 г.р. Одна девочка была госпитализирована, ещё одну сначала отвезли в больницу, а позднее отправили на амбулаторное лечение. Ещё трём несовершеннолетним оказали разовую медицинскую помощь.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на автодороге Пермь—Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков — «Газель» врезалась в стоявший на проезжей части «Мерседес».

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