Максим Артамонов На трассе Пермь — Екатеринбург погиб водитель грузовика Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтонспекция Прикамья

Сегодня утром на автодороге Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков — Газель врезалась в стоявший на проезжей части «Мерседес». Об этом рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

Происшествие случилось в 08:40, когда по трассе Пермь — Екатеринбург в направлении Пермь двигался автомобиль «Газель» под управлением мужчины 1987 года рождения.

По предварительной информации, на 14 км водитель «Газели» не справился с управлением и наехал на стоящий на правом краю проезжей части грузовой автомобиль «Мерседес», которым управлял мужчина 1961 года рождения. Водитель «Мерседеса» остановился для настройки навигатора.

В результате ДТП водитель «Газели» погиб на месте.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полиция уточняет все обстоятельства произошедшего.

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