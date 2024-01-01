Максим Артамонов
На трассе Пермь — Екатеринбург погиб водитель грузовика
Полиция проводит проверку
Сегодня утром на автодороге Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков — Газель врезалась в стоявший на проезжей части «Мерседес». Об этом рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.
Происшествие случилось в 08:40, когда по трассе Пермь — Екатеринбург в направлении Пермь двигался автомобиль «Газель» под управлением мужчины 1987 года рождения.
По предварительной информации, на 14 км водитель «Газели» не справился с управлением и наехал на стоящий на правом краю проезжей части грузовой автомобиль «Мерседес», которым управлял мужчина 1961 года рождения. Водитель «Мерседеса» остановился для настройки навигатора.
В результате ДТП водитель «Газели» погиб на месте.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полиция уточняет все обстоятельства произошедшего.
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