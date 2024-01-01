В Перми в АО «Пермметалл» поступила информация о бомбе Угрозы жизни и здоровью работникам предприятия нет Поделиться Твитнуть

Пермметалл

2gis.ru

В понедельник, 29 января, в 8 час. 20 мин. в АО «Пермметалл» позвонил неизвестный и сообщил о минировании организации. В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили информацию, заявив, что оперативные службы своевременно оповещены и быстро выехали на место. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

«Угрозы жизни и здоровью работникам предприятия нет», — добавили в пресс-службе ведомства.

ОАО «Пермметалл» — крупный сервисный металлоцентр на Урале, старейшее в регионе предприятие, занимающееся оптовой и розничной торговлей металлом, обеспечивает поставки арматуры, балки, листа, чёрного и цветного металлопроката, труб запорной арматуры, метизов. ОАО располагает собственными складскими и производственными помещениями, транспортом для обеспечения бесперебойной приёмки и отгрузки металлопродукции.

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