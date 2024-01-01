Над Пермью заметили «глаз Саурона» Горожане обсуждают яркий красный луч в небе Поделиться Твитнуть

В ночь на 28 января пермяки заметили над городом красный луч и массово стали выкладывать в соцсетях его фото. Под снимками люди делали свои предположения о природе явления. Одни посчитали, что это луч от фонаря, другие полагали, что это зарево пожара. Были и шуточные предположения: «портал между мирами», «Лунтик родился», «глаз Саурона».

Доктор географических наук, специалиста ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов в комментарии изданию 59.ru опроверг эти гипотезы. По словам учёного, красный луч — это обычный световой столб. Они могут появляться не только в морозы, но и в оттепели, главное, чтобы в воздухе находилась мелкая снежная взвесь и не было ветра.

«Мельчайшая снежная взвесь преломляет лучи, в том числе от искусственных источников света, появляется вертикальное свечение, потому что снежные частицы тоже вертикально висят в воздухе», — сообщил Андрей Шихов.

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