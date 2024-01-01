За год в Прикамье выявлено восемь новых месторождений подземных вод Поделиться Твитнуть

добыча подземных вод

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В минприроды Прикамья подвели итоги работы Экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов подземных вод, объём добычи которых составляет более 100 куб.м в сутки и менее 500 куб.м в сутки, на участках недр местного значения.

Так, за 2023 год рассмотрены отчетные материалы и утверждены запасы по 8 участкам недр, содержащим подземные воды, разведанным за счет средств недропользователей.

Речь идёт о Южномулянском месторождении питьевых подземных вод для водоснабжения объекта «Инженерная инфраструктура индустриального парка» в с. Култаево; о Тюйском месторождении подземных вод для водоснабжения населения села Тюй; о Восточно-Гагаринском месторождение технических подземных вод для месторождения ЦДНГ-12 ООО «Лукойл-Пермь» в Красновишерском ГО, о Среднемулянском месторождении питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения АО «Новомет-Пермь» в Перми и др.

В результате работ по поискам и оценке обеспечен прирост запасов подземных вод в количестве 2052,19 куб м в сутки.

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