Житель Пермского края Виктор Абдураманов не смог одержать победу в четвёртой «Своей игре» Поделиться Твитнуть

фото: НТВ

Житель Березников Пермского края, сотрудник детской библиотеки Виктор Абдураманов проиграл в выпуске телевикторины «Своя игра», запись которой вышла в эфир телеканала НТВ 28 января.

Это была уже четвёртая игра Виктора в юбилейном турнире. Три предыдущих Абдураманов выиграл. Соперниками нашего земляка на этот раз были юрист из Нижнего Новгорода Павел Василенко и ведущий интеллектуальных игр из Балаково Евгений Быстров.

В игре березниковцу не повезло. Он дважды неудачно сыграл ва-банк, из-за чего все набранные им очки сгорали. К финальному раунду Абдураманов, набрав 6660 баллов, более чем на 10 тыс. очков отставал от лидера. При этом житель Прикамья единственным из игроков дал правильный ответ, однако разница в баллах оставила жителя Пермского края на втором месте. А победу одержал Евгений Быстров из Балаково.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.