Жителей Прикамья предупредили о подорожании путёвок на отдых на 10-20% Это связано с завершением акций раннего бронирования Поделиться Твитнуть

С февраля цены на туристические путёвки для жителей Прикамья могут вырасти на 10% и ещё на столько же с 1 марта. Это связно с завершением в январе акций раннего бронирования туров. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на участников рынка.

С начала года лидером продаж остаётся Турция. На втором месте — Краснодарский край и Абхазия. При этом даже при раннем бронировании на семью из четырёх человек, где двое детей, отдых в Турции обойдётся не дешевле 300 тыс. руб., рассказала директор туристического агентства «Дом солнца» Евгения Друида, именно поэтому многие смотрят в сторону Абхазии.

«Там на четверых можно уложиться в 180 тыс. руб., — говорит Евгения Друида. — По поводу Анапы и Геленджика. Вот здесь, кто первый встал, того и тапки. Количество хороших отелей всего десять, а тех, которые работают по системе «все включено», и вовсе четыре. Поэтому мы сейчас январь-февраль бронируем эти туры, а те, кто обратится в июне, мы уже не найдем для них свободных номеров».

Варианты с ОАЭ и Таиландом тоже популярны, но цены на путёвки на эти направления высокие, кроме того, нет прямых вылетов из Перми.

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