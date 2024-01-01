ЗАГСы Перми открыли запись на выездные регистрации браков Речь идёт о трёх локациях Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

ЗАГСы Перми открыли запись на выездные регистрации браков в Пермской Арт-резиденции, во Дворце культуры «Искра» и в Хрустальном зале на городской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в Пермской Арт-резиденции собираются проводить выездные регистрации в так называемые красивые даты: 24 апреля и 24 мая 2024 года. Заявление можно подать исключительно на личном приёме в Свердловском отделе управления ЗАГС (Комсомольский проспект, 69).

Заявления на регистрацию брака во Дворце культуры «Искра» принимаются на 11 июня и 8 июля. Документы можно подать на личном приёме в Орджоникидзевском отделе управления ЗАГС (ул. Пулковская, 7).

Хрустальный зал на городской набережной проведёт выездные регистрации 14 и 26 июня, 12 и 26 июля, 9 и 23 августа, 6 и 20 сентября. Подать заявление можно в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС администрации Перми по ул. Уральской, 111, при личном посещении.

Торжественные регистрации брака проводятся бесплатно, молодожёнам придётся только оплатить государственную пошлину 350 руб.

Более подробную информацию можно получить в управлении ЗАГС Перми по тел. 210-12-28 или в районных ЗАГСах.

Ранее сообщалось, что мэрия Перми утвердила на 2024 год перечень из девяти мест для выездной регистрации брака.

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