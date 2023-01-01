Мэрия Перми увеличила перечень мест для выездной регистрации брака
Теперь их снова девять
Администрация Перми подготовила проект постановления «О внесении изменений в Перечень мест для проведения торжественной регистрации заключения брака на территории Перми». Согласно документу, теперь в списке снова девять локаций.
Напомним, в октябре мэрия уже принимала подобный документ, в котором вместо девяти адресов выездной регистрации оставила только семь. В перечне сохранились сквер им. Олега Новосёлова, сквер в кварталах 68 и 69 эспланады, сад им. Миндовского на ул. Мира, сквер на набережной Камы в Кировском районе, парк культуры и отдыха им. Чехова. Кроме того, набережная в центре Перми была заменена на Хрустальный зал там же, а Театральный сад — на Дворец молодёжи, так как, по словам чиновников, площадка в саду не пользовалась спросом у молодожёнов. По той же причине было решено отказаться от выездных регистраций в скверах Калашникова и Мамина-Сибиряка.
До 30 ноября проект постановления будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу. Документ вступит в силу после опубликования в официальном бюллетене.
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