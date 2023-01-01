Мэрия Перми увеличила перечень мест для выездной регистрации брака Теперь их снова девять Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми подготовила проект постановления «О внесении изменений в Перечень мест для проведения торжественной регистрации заключения брака на территории Перми». Согласно документу, теперь в списке снова девять локаций.

Напомним, в октябре мэрия уже принимала подобный документ, в котором вместо девяти адресов выездной регистрации оставила только семь. В перечне сохранились сквер им. Олега Новосёлова, сквер в кварталах 68 и 69 эспланады, сад им. Миндовского на ул. Мира, сквер на набережной Камы в Кировском районе, парк культуры и отдыха им. Чехова. Кроме того, набережная в центре Перми была заменена на Хрустальный зал там же, а Театральный сад — на Дворец молодёжи, так как, по словам чиновников, площадка в саду не пользовалась спросом у молодожёнов. По той же причине было решено отказаться от выездных регистраций в скверах Калашникова и Мамина-Сибиряка.

В мэрии тогда заявили , что в перспективе планируют заменить эти площадки на другие и уже ведут подбор подходящих вариантов.





Согласно проекту постановления от 24 ноября, в перечень мест для проведения торжественной регистрации заключения брака включены две новые площадки. Это Пермская Арт-Резиденция (МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий») на ул. Монастырская, 95а и МАУК «Дворец культуры «Искра» на ул. Веденеева, 54 в Орджоникидзевском районе.

До 30 ноября проект постановления будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу. Документ вступит в силу после опубликования в официальном бюллетене.

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