Власти Перми собираются сократить число мест для выездной регистрации брака Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Администрация Перми подготовила проект постановления о внесении изменений в перечень мест в городе для выездной регистрации брака. Согласно документу, из списка исключены сад возле оперного театра, сквер на нижней части набережной Камы, сквер имени конструктора Калачникова и сквер на Соборной площади. И включены Хрустальный зал на набережной Камы, а также Дворец Молодежи на ул. Петропавловская, 185.

Остались в перечне сквер им. Олега Новоселова, сквер в кварталах 68, 69 эспланады, сад им. Миндовского на ул. Мира, сквер на набережной реки Камы в Кировском районе, парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова.

До 23 октября проект постановления будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу. Документ вступит в силу только после опубликования в официальном бюллетене.

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