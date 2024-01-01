В Перми спрос на услуги красоты и здоровья вырос на 34% Поделиться Твитнуть

Фото из архива салона CHOICE

Интерес к услугам мастеров в сфере красоты и здоровья в январе 2024 года вырос у жителей Перми по сравнению с январем прошлого года на 34%. Об этом сообщает "Авито Услуги".

Походы к косметологу пермяки начали практиковать в полтора раза чаще (+49%). Особенно высокий интерес пермяков к услугам по уходу за лицом, включая чистку, аппаратные и лазерные процедуры, различные виды массажа, RF-лифтинг. Также отмечается повышенный спрос на лечение сосудистых патологий и другие схожие услуги.

Спрос на услуги парикмахеров в Перми вырос на 19%. Причем этот сегмент растёт не только под влиянием интереса со стороны женщин (спрос на окрашивание, стрижку и укладку у них вырос на 20%), но и со стороны мужчин (на барберов спрос вырос на 58%). Высокий спрос среди пермячек на услугу по наращиванию волос (+23% год к году).

Спрос по спортивным направлениям (фитнес, йога, кардио, танцевальные стили) в Перми вырос на 100% по сравнению с январем 2023 года.

Также растёт предложение со стороны мастеров бьюти-индустрии — в январе оно увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В январе во многих сферах пермяки реализуют, что называется, отложенный спрос: когда занятие каким-то делом или обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось до какого-то момента, — считает Игорь Санников, руководитель категории «Красота и здоровье» на "Авито Услугах". — Как видим, пермяки давно планировали заняться собой, уделить время ментальному здоровью и здоровью своего тела, и стимулом наконец реализовать эти планы стало наступление нового года».

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