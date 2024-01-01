Екатерина Артёмова В Перми вырос спрос на услуги спортивных тренеров Наибольший интерес наблюдается к лыжам, волейболу и шахматам Поделиться Твитнуть

Фото: горнолыжный курорт «Губаха»

Администрация Перми

Cпроc на услуги тренеров по разным спортивным направлениям в Перми в начале 2024-го в среднем увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по некоторым видам спорта рост спроса составил до 300%. Предложений от специалистов по спортивной подготовке в разных дисциплинах стало на 19% больше. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуг».

На 67% увеличился спрос на танцевальные занятия с тренерами. Пермяки активно записываются на сальсу, бачату, румбу, европейские бальные танцы, хип-хоп и другие направления. Предложений со стороны преподавателей по танцам и студий сейчас на 29% больше, чем в январе прошлого года.

В начале этого года пермяки также стали активнее заниматься командными видами спорта: растёт спрос на занятия по баскетболу (+19%), хоккею (+23%), футболу (+27%) и волейболу (+127%). Число предложений в этой категории тоже увеличилось. Особенно выросло количество баскетбольных тренеров — на 62% год к году. Объявлений от тренеров по футболу стало больше на 58%, по волейболу — на 43%, по хоккею — на 33%.

Наблюдается рост спроса на занятия различными единоборствами (+20), конным спортом (+24%), большим и настольным теннисом (+44% и +46% соответственно), бадминтоном (+79%) и шахматами (+88%).

Кроме того, традиционно вырос спрос на занятия зимними видами спорта. Тренеров по лыжам в Перми стали искать на 300% чаще, чем в прошлом году, тренеров по сноуборду — на 36% чаще.

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