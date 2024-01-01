Максим Артамонов Кондитерская фабрика «Пермская» отправила первые партии шоколада в Китай Ежегодно предприятие планирует поставлять в КНР около 200 тонн продукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошлом году АО «Кондитерская фабрика «Пермская» начала сотрудничество с контрагентом из КНР. Его заинтересовал ассортимент традиционных конфет и вафельная продукция. Согласно договорам о поставках пермский производитель сладостей планирует поставлять в Китай ежегодно порядка 200 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

По словам руководителя отдела продаж компании Николая Урахова, фабрика отгрузила в Китай уже три контейнера своей продукции. Первые поставки прошли с сентября по декабрь прошлого года. Урахов отметил, что большой интерес у китайской стороны вызывают конфеты «Мономах», а также линейка бренда «Правильные сладости».

В настоящее время пермский производитель кондитерских изделий готовит перевод упаковки на язык потребителя, чтобы приступить к поставкам.

Как ранее писал «Новый компаньон», осенью прошлого года фабрика «Пермская» подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Речь идёт о логотипе, который состоит из текстовой части и графических элементов. На нём содержится название предприятия, изображение оранжевой башни и волнистые линии под ней.

Сейчас предприятие использует другой логотип: графическое изображение оранжевой конфеты, внутри которой находятся название фабрики и год её основания

Кондитерская фабрика «Пермская» основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016-м — в АО. На сегодняшний день предприятие в общей сложности выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. Это шоколадные конфеты, вафли, мармелад и другая продукция.

Предприятие поставляет свою продукцию в крупнейшие торговые сети России, а также работает с партнёрами из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении, Монголии, Киргизии, Туркменистана, Эстонии и Китая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.