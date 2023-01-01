Екатерина Артёмова Кондитерская фабрика «Пермская» регистрирует новый логотип Предприятие направило соответствующее заявление в Роспатент Поделиться Твитнуть

Znakoved

АО «Кондитерская фабрика «Пермская» подало заявку на регистрацию нового товарного знака. По информации сервиса Znakoved, это логотип, состоящий из текстовой части и графических элементов. На нём содержится название предприятия, изображение оранжевой башни и волнистые линии под ней.

Заявление на регистрацию товарного знака поступило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10 октября. Решения по заявке пока нет. Если Роспатент её одобрит, то кондитерская фабрика сможет выпускать под этим брендом шоколад, кондитерские изделия и выпечку, а также мороженое, орехи в шоколаде, чай, какао, кофе и его заменители.

Кондитерская фабрика «Пермская» основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016-м — в АО. В общей сложности фабрика сегодня выпускает более 120 наименований кондитерских изделий — шоколадные конфеты, вафли, мармелад и другую продукцию. Сейчас КФ «Пермская» использует другой логотип: графическое изображение оранжевой конфеты, внутри которой находятся название фабрики и год её основания.





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