Проект «Заповедное Прикамье» получил одно из призовых мест международного конкурса «ЭкоМир» В проекте участвовали художники и фотографы из трёх регионов Поделиться Твитнуть

Фото: Лев Третьяков

Как рассказал начальник управления по охране окружающей среды Минприроды Прикамья Лев Третьяков, в Москве проект «Заповедное Прикамье» взял одно из призовых мест международного конкурса «ЭкоМир». Чиновникам регионального минприроды была также вручена медаль им. академика Н. Моисеева, разработчика теории «ядерной зимы». Об этом чиновник на писал на своей странице ВКонтакте.

«Жюри Российской академии естественных наук настолько впечатлилось работами художников и фотохудожников с заповедных мест Прикамья, что поставило нас в один ряд с мощнейшими инновационными предприятиями России и международными организациями в сфере экологического продвижения новых технологий и разработок, предприятиями ВПК России, разрабатывающими новую военную экологичную технику, научными институтами, представившими свои инновационные экоразработки», — пояснил Третьяков.

Он отметил, что это — результат совместной работы команды Минприроды Пермского края, ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» и ОМС в номинации «Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов».

Как ранее писал «Новый компаньон», выставка «Заповедное Прикамье» открылась в начале октября прошлого года в Центральном выставочном зале Перми. Мероприятие было организовано краевым министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Художники из Пермского края, Республики Татарстан и Нижнего Тагила запечатлели на своих холстах уникальную природу Вишеры. В рамках конкурса были организованы специальные пленэры. Итоговые работы вошли в состав выставки.

Сергей Королёв/Фото предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

«Заповедное Прикамье» — традиционный конкурс художников, который проводится, чтобы привлечь внимание жителей региона к вопросам сохранения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и восстановления природных экосистем. В течение полугода художники и фотографы вместе с экологами посещали ООПТ Прикамья. В ходе поездок было создано 40 художественных работ, в том числе в номинациях «Флора и фауна» и «Пейзаж». В каждой номинации были отобраны лучшие работы и организована передвижная выставка. На открытии выставки в Центральном выставочном зале Перми всем участникам вручили дипломы и призы.

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