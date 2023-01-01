Алёна Морозова «Заповедное Прикамье» На выставке под таким названием представлены картины художников из трёх регионов Поделиться Твитнуть

Сергей Королёв/Фото предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

На прошлой неделе в Центральном выставочном зале Перми открылась выставка работ художников и фотографов краевого конкурса «Заповедное Прикамье», который проводило Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Художники из Пермского края, Республики Татарстан и Нижнего Тагила запечатлели на своих холстах уникальную природу Вишеры. В рамках проводимого конкурса были организованы специальные пленэры. Итоговые работы вошли в состав выставки.

В 2023 году Минприроды Прикамья при поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», администраций органов местного самоуправления, Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края, Пермского отделения Союза художников России, Пермского государственного национального исследовательского университета провело традиционный конкурс художников «Заповедное Прикамье».

Минприроды Прикамья проводило конкурс художников, чтобы привлечь внимание жителей региона к вопросам сохранения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и восстановления природных экосистем.

В течение полугода художники и фотографы вместе с экологами посещали ООПТ Прикамья. Участники оценили красоту реки Вишеры, ее скал-останцев, в Ботаническом саду Пермского университета полюбовались буйством цветущей весны, а в предгорьях памятника природы «Вынырок» запечатлели уходящее лето. Через призму восприятия художников организаторы стремились привлечь внимание к бережному отношению к окружающей среде, сохранению природного богатства региона.

В ходе поездок было создано 40 художественных работ, в том числе в номинациях «Флора и фауна» и «Пейзаж». В каждой номинации отобраны лучшие работы и организована передвижная выставка. На открытии выставки в Центральном выставочном зале Перми всем участникам вручили дипломы и призы.

Первый этап конкурса состоялся в 2019 — 2020 году, а в 2021 году были приглашены фотохудожники, рассказал начальник управления по охране окружающей среды Минприроды Прикамья Лев Третьяков.

«То, что произошло в этом году, является естественным продолжением. Мы решили, что негоже оставлять художников один на один с красотой, а фотографов — с природой. И решили сделать коктейль. Экологи плюс художники, плюс сотрудники дирекции ООПТ, где инспектор самоотверженно по 12 часов возил художников по реке, развлекая, сопровождая и защищая. И действительно, получились очень интересные работы», — сказал Третьяков.

Фото: Сергей Королёв/Предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

Художники, участвующие в конкурсе, старались разглядеть не только уникальную природу Пермского края — красивые водные пейзажи, таежные деревья, птиц, но и экологические шрамы, остающиеся на экосистеме из-за безответственной деятельности людей.

Организаторы конкурса «Заповедное Прикамье» возложили на художников миссию воспитания особого трепетного отношения к природным богатствам нашего края. Формирования культуры общения и эстетического восприятия природных красот, а не потребительского отношения.

Созданные картины составили основу передвижной выставки. Открытие сегодняшней экспозиции — это еще один шаг для решения этих задач.

Участники конкурса передали картины, сделанные во время конкурса для организации передвижной выставки, которая начала свою работу в октябре 2023 года в Центральном выставочном зале Перми, а затем продолжит свою просветительскую миссию в муниципальных образованиях Пермского края.

Как рассказал заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Полшведкин, в этом году был подготовлен проект закона об экологическом образовании и экологическом просвещении. А конкурс стал одним из важных мероприятий, который в рамках этого закона будет сопровождать идею экологического просвещения в массы.

Фото: Сергей Королёв/Предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

«Я был в самом начале открытия этого конкурса. Ещё тогда меня впечатлили те наброски, которые делались в Ботаническом саду Пермского университета, а сейчас как будто ты сам присутствуешь на Вишерских столбах и памятнике природы «Вынырок». Это классно», — пояснил Дмитрий Полшведкин.

По словам заслуженного художника России, доцента живописи Уральского филиала Российской государственной академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Сергея Костылева, в во время поездок по краю слились интересы художников, любителей природы и фотографов.

«Середина лета, жара, комары, палатки… Очень мало было времени, чтобы выложиться и написать хорошие работы, получились только этюды. Я думаю, со временем это всё как-то образуется. В первую очень я благодарен людям, которые этим занимаются и так поддерживают нас. Я думаю, что этот проект будет продолжаться», — рассказал художник.

Член правления Пермского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Любовь Малышева вспоминает, что сам проект зародился в Лысьве.

Фото: Сергей Королёв/Предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

«Это движение, экологические пленэры, начала администрация Лысьвенского городского округа, спасибо Михуте Сергею, а потом его подхватило министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. И сейчас это так заразительно начинает продвигаться вперёд. Надеюсь, что эти конкурсы, которые начались в Пермском крае, будут проходить и во всей России. Мы будем в это верить. Мы все вместе будем спасать природу. Это наша красота, и она спасёт мир», — сказала Любовь Малышева.

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