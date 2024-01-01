Максим Артамонов В Пермском крае уволился руководитель следственного отдела СК в Верещагино Это уже вторая отставка в ведомстве с начала года Поделиться Твитнуть

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, свой пост покинул руководитель Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю полковник юстиции Виталий Старков.

По данным источников издания, он решил уволиться в связи с выходом на пенсию. Он работал в ведомстве с 2007 года, в основном в Верещагинском районе.

На сайте следкома по региону Старков пока ещё значится руководителем отдела.

В Верещагинский межрайонный следственный отдел входят четыре территории: Верещагинский, Ильинский, Карагайский и Сивинский округа.

Это уже второе увольнение руководителя следственного отдела в Пермском крае за последний месяц. Как ранее писал «Новый компаньон», в начале января покинул должность руководитель следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю Алексей Полудницын. Сообщалось, что он уволился также в связи с выходом на пенсию. Его место занял заместитель руководителя, подполковник юстиции Антон Соргутов.

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