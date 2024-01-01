Жители Прикамья могут стать волонтерами голосования за объекты благоустройства Поделиться Твитнуть

Жителей Пермского края приглашают стать волонтерами Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Это голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Традиционно, это событие будет проходить в марте-апреле текущего года в онлайн-формате на сайте za.gorodsreda.ru.

Согласно информации от организаторов, любой россиянин, достигший 14-летнего возраста, может стать волонтером. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ (Голосование за благоустройство 2024). Основные критерии для отбора волонтеров включают готовность принять участие в проекте, коммуникабельность (умение общаться с людьми, способность увлечь и четко объяснить проект) и стрессоустойчивость.

Волонтерам предстоит привлекать жителей к голосованию, объяснять его цели и значение для их города. Они также будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет принять участие во всероссийской акции.

Региональные волонтерские штабы будут взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу. Они будут отбирать и обучать волонтерский корпус. В каждом регионе будут предложены региональные мотивационные программы и программы поощрения для волонтеров.

В 2023 году количество волонтеров, пожелавщих присоединиться к проекту, превысило 100 тыс. человек. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Благодаря усилиям волонтеров в 2023 году более 14,2 млн россиян приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Основная цель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. В рамках проекта будет благоустраиваться общественные пространства, такие как набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки, а также реализовываться проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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