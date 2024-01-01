Максим Артамонов Главой Центра технической инвентаризации Пермского края назначен Александр Штейников Ранее он уже был директором этого учреждения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

В ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» (ЦТИ) сменился руководитель — учреждение возглавил Александр Штейников. Он сменил на этом посту и.о. директора учреждения Никиту Морошкина.

В начале января этого года сообщалось, что исполняющей обязанности руководителя ЦТИ назначена Светлана Нехоц. Она была назначена и.о. главы учреждения 28 декабря 2023 года. Ранее, с ноября 2022 года, ЦТИ Пермского края возглавлял Никита Морошкин, а до него, с конца 2019 года, — Александр Штейников. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства имущества.

Государственное бюджетное учреждение «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» создано в 2003 году. Оно оказывает комплекс услуг по кадастровой оценке, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам на территории Перми и региона.

В учреждении работает 316 сотрудников, 43 аттестованных кадастровых инженера. Центр имеет 40 подразделений по краю, более 800 тыс. единиц хранения в архиве. Кроме того, учреждение оказывает услуги на онлайн-портале portal.ctipk.ru.

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