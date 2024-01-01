Центр технической инвентаризации Пермского края возглавила Светлана Нехоц
Она назначена исполняющей обязанности главы учреждения 28 декабря
Исполняющей обязанности руководителя ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края» (ЦТИ) назначена Светлана Нехоц. Информация опубликована на сайте ведомства. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 28 декабря 2023 года. Ранее, с ноября 2022 года, ЦТИ Пермского края возглавлял Никита Морошкин, а до него, с конца 2019 года, — Александр Штейников.
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» было образовано в 2003 году. Оно оказывает комплекс услуг по кадастровой оценке, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам на территории Перми и региона.
В организации работает 316 сотрудников, 43 аттестованных кадастровых инженера. Имеется 40 подразделений по краю, более 800 тыс. единиц хранения в архиве. Также центр оказывает услуги на онлайн-портале portal.ctipk.ru.
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