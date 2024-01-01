Центр технической инвентаризации Пермского края возглавила Светлана Нехоц Она назначена исполняющей обязанности главы учреждения 28 декабря Поделиться Твитнуть

фото: ЦТИ Пермского края

Исполняющей обязанности руководителя ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края» (ЦТИ) назначена Светлана Нехоц. Информация опубликована на сайте ведомства. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 28 декабря 2023 года. Ранее, с ноября 2022 года, ЦТИ Пермского края возглавлял Никита Морошкин, а до него, с конца 2019 года, — Александр Штейников.

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» было образовано в 2003 году. Оно оказывает комплекс услуг по кадастровой оценке, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам на территории Перми и региона.

В организации работает 316 сотрудников, 43 аттестованных кадастровых инженера. Имеется 40 подразделений по краю, более 800 тыс. единиц хранения в архиве. Также центр оказывает услуги на онлайн-портале portal.ctipk.ru.

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