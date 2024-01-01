Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скульптор из Перми открыл выставку в Дубае Альфиз Сабиров представил бронзу, гипс, ковры и парфюм Поделиться Твитнуть

фото: Альфиз Сабиров

В частной галерее Andakulova Gallery в Дубае работает персональная выставка пермского скульптора Альфиза Сабирова «Ayu Bala».

Это уже третья «Аю Бала» одного из самых оригинальных художников Прикамья. Первая выставка с таким названием открылась у Сабирова в Казани в 2019 году, в 2021-м прошла одноимённая персональная выставка в Музее искусства народов Востока в Москве, а 14 декабря 2023 года стартовал показ в Дубае. Сам образ Аю Бала — мальчика-медведя — появился в 2017 году и с тех пор стал одним из лейтмотивов творчества художника. Образы Сабирова произрастают из башкирского фольклора и традиций этого народа. Считается, что главное пожелание новорождённому мальчику — «Будь сильным, как медведь». Эту тему Сабиров постоянно развивает и дополняет, и ни одна выставка не повторяет предыдущую.





В нынешней экспозиции в дубайской галерее показаны не только бронзовая и гипсовая скульптура, но и ковры, созданные по эскизам Сабирова мастерской ковроткачества «Персеполь» (Казань), а также придуманный художником в сотрудничестве с парфюмером Анной Вахитовой аромат «Принцесса»: в составе экспозиции «Аю Бала» есть бронзовая скульптура «Принцесса», и, по замыслу художника, аромат наделяет эту работу историей, делает принцессу героиней восточной сказки. Все элементы экспозиции находятся во взаимодействии, выставка построена по принципу тотальной инсталляции. По словам художника, шерсть и шёлк ковров символизируют женское начало, а бронза и гипс — мужское.





Выставка «Ayu Bala» открыта до 14 февраля.

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