В Пермском крае родственники увезли инвалида за 100 км от дома и бросили в палатке
В палатке обогрева для бездомных в Перми оказался тяжелобольной житель Кунгура. Об этом сообщает ТК «Рифей».
Сообщается, что 64-летний мужчина несколько лет назад перенёс инсульт и практически не может передвигаться самостоятельно.
Геннадий, так зовут бездомного, рассказал, что «стал не нужен». После смерти жены падчерица, видимо, решила, что немощному старику в оставшейся от родительницы квартире нет места. Мужчину перевезли из Кунгура в пункт обогрева в Пермь на Эпроновской улице.
По словам волонтеров, ситуация с Геннадием не единичная. В палатку часто «подкидывают» инвалидов. И не всех из них удаётся пристроить в центр временного проживания.
По информации телеканала, Геннадию ещё повезло, и его переведут в центр. Но в некоторых случаях брошенные люди остаются жить в палатке для обогрева, не получая в полном объёме необходимой помощи.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.