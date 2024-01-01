В Пермском крае родственники увезли инвалида за 100 км от дома и бросили в палатке Поделиться Твитнуть

В палатке обогрева для бездомных в Перми оказался тяжелобольной житель Кунгура. Об этом сообщает ТК «Рифей».

Сообщается, что 64-летний мужчина несколько лет назад перенёс инсульт и практически не может передвигаться самостоятельно.

Геннадий, так зовут бездомного, рассказал, что «стал не нужен». После смерти жены падчерица, видимо, решила, что немощному старику в оставшейся от родительницы квартире нет места. Мужчину перевезли из Кунгура в пункт обогрева в Пермь на Эпроновской улице.

По словам волонтеров, ситуация с Геннадием не единичная. В палатку часто «подкидывают» инвалидов. И не всех из них удаётся пристроить в центр временного проживания.

По информации телеканала, Геннадию ещё повезло, и его переведут в центр. Но в некоторых случаях брошенные люди остаются жить в палатке для обогрева, не получая в полном объёме необходимой помощи.

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