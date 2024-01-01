Житель Пермского края осуждён за убийство, совершённое 25 лет назад Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Городской суд Чусового в Пермском крае провёл судебное разбирательство по уголовному делу, возбуждённому в отношении местного жителя. Обвиняемый был признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. ФЗ № 92 от 25.06.1998 (убийство двух человек).

По информации суда, ещё в 1998 году осуждённый, имея при себе огнестрельное оружие, убил двух своих знакомых на почве неприязненных отношений. Чтобы замаскировать своё преступление, злоумышленник спрятал одно тело в автомобиле, хранившемся в гараже, а другое — в лесу.

Суд, прислушавшись к мнению государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, было удовлетворено требование потерпевшей стороны о компенсации морального ущерба в размере 5 млн руб. Однако приговор не вступил в законную силу.

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