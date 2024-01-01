Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Буран» Эта победа вывела пермскую команду на первое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Очередную серию домашних игр в регулярном чемпионате ВХЛ 25 января «Молот» начал с победы над ​ ХК «Буран» из Воронежа. ​ Матч завершился со счётом 4:2 в пользу пермской хоккейной дружины. ​

В первом периоде Егор Манин на 16 минуте был точен на добивании. Ещё одну шайбу «молотобойцы» забили во второй трети матча. Иван Ларичев в ближнем бою переиграл вратаря гостей, когда в составе «Бурана» было на одного игрока меньше. ​ Максим Игнатович стал автором третьего гола. Счёт к тому времени стал 3:1. Воронежцы вновь сократили разрыв до минимума, но Александр Волков забил решающую шайбу уже в пустые ворота, поскольку соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Эта победа подняла подопечных Павла Зубова на первое место в турнирной таблице, поскольку тюменский «Рубин» этот тур пропускал.

Следующая игра для «Молота» состоится 27 января против ХК «Ростов».

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