Алёна Бронникова Проект ремонта исторического особняка в Перми прошёл историко-культурную экспертизу К ремонту здания власти планировали приступить в 2025 году Поделиться Твитнуть

Проект реставрации и приспособления для современного использования здания по ул. Пермской, 41 в столице Прикамья получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Документ был также согласован с краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Здание по ул. Пермской, 41 признано ОКН регионального значения «Особняк А.П. Рязанцева». Сейчас оно принадлежит военному комиссариату Пермского края, который несёт охранное обязательство по сохранению его как памятника архитектуры.

Научно-проектную документацию в прошлом году подготовило ООО «Пермстроймет+» по заказу Инспекции по охране ОКН Пермского края. Стоимость работ составила 834,8 тыс. руб.

Согласно результатам проведённых исследований, часть элементов здания находится в неудовлетворительном состоянии. Для его сохранения и приспособления для современного использования предлагается отремонтировать разрушенные участки стен, архитектурных элементов, крылец и ворот, заделать трещины в несущих стенах, заменить окна и подоконники, восстановить штукатурку, гидроизоляцию и т.д. Чтобы воссоздать утраченные двери, предлагается использовать аналоги, соответствующие стилистической типологии архитектурного решения здания.

Отмечается, что указанные виды работ не создадут угрозу повреждения объекта. Приспособление его для современного использования возможно.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о планах краевого минтуризма по сохранению ОКН на 2024-2026 годы. В течение трёх лет будут отреставрированы восемь исторических зданий на территории Пермского края. В том числе, к ремонту «Особняка А.П. Рязанцева» власти намерены приступить в 2025 году.





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