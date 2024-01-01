В Перми состоялось открытие нового корпуса школы дизайна «Точка» С 1 февраля там начнут проводить уроки Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Перми сегодня открылся новый корпус школы дизайна «Точка». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в церемонии открытия приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который приехал в регион с рабочим визитом.

Новый корпус «Точки» расположился на ул. Крупской, 66, рядом с уже существовавшим зданием школы. Строительством занималось ООО «ЖБК-Строй», контракт с компанией оценивался в 1,2 млрд руб.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Здание общей площадью 18,9 тыс. кв. м рассчитано на 1050 учащихся. В корпусе оборудованы универсальные трансформируемые кабинеты, помещения для химико-биологического, биоинженерного и физического практикумов с использованием цифровых лабораторий, а также кабинет моделирования и прототипирования, две студии проектирования, медиацентр, коворкинг, типография, библиотека, фотовидеомастерская, современные кабинеты трудов. Кроме того, здесь представлен ресурсный класс для детей с особенностями здоровья, открытый общественной организацией «Счастье жить».

Образовательный процесс в новом здании школы начнётся с 1 февраля.

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