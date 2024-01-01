Максим Артамонов В Перми краевая прокуратура начала проверку в кадетской школе Ранее в учебном заведении ученик восьмого класса ранил ножом одноклассника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края организовала проверку в кадетской школе на ул.Гашкова, 11 в связи с причинением травмы ребёнку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки прокуратура оценит организацию профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со школьниками и их родителями.

Кроме того прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по этому факту.

Напомним, сегодня стало известно, что в пермской школе на ул. Гашкова, 11 произошло нападение с ножом. Сообщалось, что ученик восьмого класса напал на своего одноклассника. Пострадавшего увезли на скорой. Сейчас он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве, отказавшись уточнить, в какую больницу отвезли мальчика.

В департаменте образования Перми рассказал, что 24 января один из учеников принёс в школу сувенирный нож, который не был зафиксирован рамкой на входе, так как ручка сделана из пластика, а лезвие не металлическое, а «во время игры мальчик случайно нанёс однокласснику рану». Департамент образования проводит по этому факту проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.