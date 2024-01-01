Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков приговорён к четырём годам колонии Поделиться Твитнуть

Игорь Стрелков

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Мосгорсуд 25 января вынес приговор по делу о публичных призывах к экстремизму бывшему министру обороны ДНР и бывшему сотруднику ФСБ Игорю Стрелкову (Гиркину). Он был приговорён к четырём годам колонии общего режима. Как пишет «Коммерсантъ», слушания прошли в закрытом режиме.

В прениях прокурор просил приговорить Игоря Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима и лишить его права администрировать сайты. Сам Стрелков не признал свою вину.

Напомним, в ноябре он призвал своих сторонников создать штаб для поддержки его на предстоящих выборах президента в 2024 году. Однако из-за его ареста и отсутствия подписи инициативная группа не смогла представить документы в Центризбирком. Стрелков был арестован 21 июля 2023 года и находился в СИЗО «Лефортово».

По словам самого Стрелкова, основанием для дела стали два поста в Telegram, посвящённые сдаче Крыма Украине и проблемам с денежным довольствием военных.

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