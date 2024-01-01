Екатерина Артёмова В Перми директор учебного центра обвиняется в получении подкупа Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Поделиться Твитнуть

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Пермская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора учебного центра. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов).

По версии следствия, с февраля 2017 года по апрель 2023-го руководитель центра лично и через посредника незаконно получал деньги за изготовление поддельных документов об обучении работников вагоноремонтной компании по профессиям слесаря по ремонту подвижного состава, стропальщика, прессовщика колёсных пар. При этом фактически сотрудники компании обучение не проходили.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Перми.

По данным Properm.ru, речь идёт об автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Уральский учебно-методический центр», которую возглавляет Сергей Грехов.

На сайте АНО сообщается, что «Уральский учебно-методический центр» работает с 2011 года. Организация реализует более 300 учебных программ дополнительного и профессионального образования, проводит курсы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Помимо офиса в Перми, у центра есть филиалы в Березниках и Чайковском.

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