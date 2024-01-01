Алёна Бронникова Парламент Прикамья одобрил предоставление права муниципалитетам сотрудничать с другими странами Законопроект прошёл первое чтение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении поддержали внесение изменений в краевой закон «О международных и внешнеэкономических связях» в соответствии с федеральными нормами. Законопроект был рассмотрен на первом в 2024 году пленарном заседании регионального парламента.

С августа прошлого года муниципалитетам предоставили право заключать соглашения с органами местного самоуправления иностранных государств по согласованию с краевым правительством и проводить мероприятия для достижения международных договорённостей.

После принятия поправок к краевому закону, муниципалитеты Прикамья будут формировать перечень соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления в порядке, определённом высшим исполнительным органом субъекта РФ. Правительство региона ежегодно до 1 февраля будет направлять этот перечень в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

«Международное взаимодействие сохраняет своё значение для России даже несмотря на внешнее давление со стороны ряда недружественных стран, — отметил председатель заксобрания Валерий Сухих. — Новая федеральная норма на законодательном уровне поддерживает стремление территорий к внешним связям, которые нередко служат эффективным инструментом привлечения инвестиций».

На заседании 25 января отсутствовали Радмир Габдуллин (производственная необходимость), Армен Гарслян (командировка), Евгений Дёмкин (отпуск), Григорий Малинин (командировка), Алексей Наборщиков (командировка), Вагаршак Сарксян (отпуск), Владимир Чулошников (временная нетрудоспособность).

В завершении пленарного заседания Валерий Сухих напомнил депутатам о том, что они прошли парламентский «экватор». Он попросил депутатов не пропускать заседания и другие мероприятия, а также принимать в них активное участие.

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